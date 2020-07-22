В МИД КНР рассказали об угрозах расправы в адрес посольства в Вашингтоне

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Враждебная политика США в отношении Китая привела к тому, что в адрес китайского посольства в Вашингтоне поступили угрозы убийством, заявила в среду представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"В результате клеветы и ненависти, которые раздувают администрация США, китайское посольство получило угрозы взрыва бомбы и угрозы расправы", - написала она в твиттере.

Также она обвинила посольство США в Пекине в "публичном нападении на китайскую политическую систему".

Кроме этого, Хуа Чуньин упомянула распоряжение США закрыть китайское консульство в Хьюстоне, призвав пересмотреть это "ошибочное решение" и пообещав решительные ответные меры Пекина.

В среду власти США распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас). Официальный представитель госдепа США Морган Ортагус в свою очередь отмечала, что решение о закрытии консульства принято для обеспечения защиты американской интеллектуальной собственности.

Днем ранее министерство юстиции США предъявило обвинения в краже коммерческих секретов и мошенничеству двум гражданам КНР, которые, по версии следствия, пытались получить доступ к компьютерным сетям американских компаний, работающих над вакциной от коронавируса

Согласно обнародованному 21 июля заключению федеральных прокуроров США, хакеры, которые выкрали в общей сложности конфиденциальных сведений на сумму в сотни миллионов долларов, добывали, в том числе, информацию, которая могла бы представлять ценность для правительства КНР.

Отношения между США и Китаем в 2020 году значительно ухудшились из-за целого ряда разногласий. На прошлой неделе генпрокурор США Уильям Барр выступил с утверждением, что Пекин ведет "экономический блицкриг" с целью сменить США в качестве ведущей державы планеты и насадить свою политическую идеологию по всему миру.

Между тем, президент США Дональд Трамп ранее в июле сообщил, что подписал закон "Об автономии Гонконга", предусматривающий санкции против китайских официальных лиц, "ограничивших свободы" этого автономного района КНР.

В свою очередь Пекин до этого объявил о мерах в отношении трех американских законодателей и посла США по религиозным свободам в ответ на введение Вашингтоном санкций против китайских чиновников из Синьцзян-Уйгурского автономного района. По данным китайского МИД, санкции будут применены к сенаторам Марко Рубио, Тэду Крузу, и конгрессмену Крису Смиту, а также к послу США по религиозным свободам Сэму Браунбэку.

Однако в Пекине заявляли, что Китай будет придерживаться условий заключенной в январе первой фазы торгового соглашения с США, хотя и даст ответ на давление со стороны Вашингтона.