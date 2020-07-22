США обязали Китай закрыть консульство в Хьюстоне

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Власти США распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне в штате Техас. Об этом сообщает в среду агентство Bloomberg со ссылкой на МИД Китая.

По словам представителя китайского внешнеполитического ведомства Вана Вэньбиня, это "беспрецедентная эскалация" в отношениях двух стран.

Он также указал, что Пекин ответит на эти действия американской стороны.

По данным китайских СМИ, американские власти дали 72 часа на закрытие консульства.

Отношения между США и Китаем в 2020 году значительно ухудшились из-за целого ряда разногласий. На прошлой неделе генпрокурор США Уильям Барр выступил с утверждением, что Пекин ведет "экономический блицкриг" с целью сменить США в качестве ведущей державы планеты и насадить свою политическую идеологию по всему миру.

Между тем президент США Дональд Трамп ранее в июле сообщил, что подписал закон "Об автономии Гонконга", предусматривающий санкции против китайских официальных лиц, "ограничивших свободы" этого автономного района КНР.

В свою очередь Пекин до этого объявил о мерах в отношении трех американских законодателей и посла США по религиозным свободам в ответ на введение Вашингтоном санкций против китайских чиновников из Синьцзян-Уйгурского автономного района. По данным китайского МИД, санкции будут применены к сенаторам Марко Рубио, Теду Крузу, и конгрессмену Крису Смиту, а также к послу США по религиозным свободам Сэму Браунбэку.

Однако в Пекине заявляли, что Китай будет придерживаться условий заключенной в январе первой фазы торгового соглашения с США, хотя и даст ответ на давление со стороны Вашингтона.