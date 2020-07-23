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СБУ задержала подозреваемого в убийстве главы ДНР Захарченко

СБУ задержала подозреваемого в убийстве главы ДНР Захарченко
На месте взрыва у кафе "Сепар", в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко
Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали бывшего сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу, обвиняемого в Донецке в убийстве главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко, сообщает в четверг пресс-центр спецслужбы.

"Следователи органов безопасности сообщили о подозрении этому гражданину в совершении преступления по ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины, а также (подозреваемому - ИФ) избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в СБУ.

Как сообщалось, Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва возле кафе "Сепар" в Донецке. На то время глава СБУ Василий Грицак опроверг возможную причастность украинской стороны к гибели главы ДНР и высказал предположение, что главной версией причин его устранения могут быть разборки на коммерческой основе.

В российских СМИ после этого появилась информация о том, что в Донецке считают организаторами убийства Захарченко группу лиц, руководимых сотрудником департамента контрразведки СБУ Андреем Байдалой.

СБУ Украина ДНР Александр Захарченко Андрей Байдала

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