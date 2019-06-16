Спецслужбы ДНР установили личности организаторов убийства Захарченко

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В спецслужбах Донбасса заявили, что им известны организаторы убийства главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко из Службы безопасности Украины (СБУ).

"Непосредственно работу по ДНР в 5-м управлении (департамента контрразведки СБУ) организует 2-й отдел. Нам известны все сотрудники этого отдела, причастные к совершению преступлений на Донбассе", - заявил в воскресенье в программе "Вести недели" с Дмитрием Киселевым на телеканале "Россия 1" (ВГТРК) сотрудник спецслужб ДНР, лицо которого было скрыто.

В числе сотрудников украинских спецслужб, причастных к подготовке терактов, он назвал помощника начальника 5-го управления Сергея Моторина, который, по его словам, является выходцем из Донбасса, ранее он служил в Славянске.

"Именно на нем кровь героев ДНР Арсена Павлова и Александра Захарченко"- заявил сотрудник спецслужб ДНР.

Он назвал также представителей украинских спецслужб Владислава Долгозвяга и Андрея Мушта, агенты которых, по его словам, Андрей Байдал под псевдонимом "Швед", Андрей Отенко, Дамир Баштанников причастны к терактам в Донбассе.

Авторы телесюжета сообщили, что задержанные спецслужбами ДНР агенты Сергей Бешта, Владислав Зайцев, и другие дали информацию о своих кураторах в СБУ.

В числе таких кураторов в телепрограмме названы начальник 5-го управления департамента контрразведки СБУ Роман Червинский, его заместители Максим Попов и Александр Поклад.

Сотрудник донецких спецслужб сказал, что правоохранительным органам ЛНР и ДНР "известны имена, места жительства, семейное положение" тех, кто в СБУ причастен к организации терактов на территории Донбасса.