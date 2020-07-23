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Пятый за сутки самолет ВМС США провел разведку вблизи баз РФ в Сирии

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Очередной, уже пятый по счету за последние сутки разведывательный полет вблизи побережья Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус в четверг совершил патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, в четверг американский морской разведчик, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение более двух часов летал вблизи Сирии. В районе российских баз в Тартусе и Хмеймиме он приближался к сирийскому побережью на расстояние примерно 24-40 км соответственно.

Накануне, 22 июля, вдоль сирийского побережья и расположенных там российских баз один за другим совершили полеты четыре американских морских самолета-разведчика P-8A Poseidon.

При этом, как минимум, один из них заходил в воздушное пространство Сирии со стороны Средиземного моря, выполняя полет вблизи авиабазы Хмеймим и базы ВМФ РФ в Тартусе.

В ходе выполнения задания американский военный самолет с регистрационным номером Международной организации гражданской авиации ООН AE6784 пересек воздушную границу Сирии над Средиземным морем, приближаясь к российским базам в Хмеймиме и Тартусе на расстояние примерно 16 и 21 км соответственно. Самолет выполнял полет на высоте 7,6 тыс. метров над уровнем моря.

С начала июля американские морские разведчики совершили, по меньшей мере, уже 14 разведывательных полетов вблизи российских баз в Сирии. При этом в последние пять дней они проводятся ежедневно.

США Сирия Хмеймим Тартус P-8A Poseidon

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