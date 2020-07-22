Самолет ВМС США нарушил воздушное пространство Сирии в районе российских баз

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в среду заходил в воздушное пространство Сирии со стороны Средиземного моря, выполняя очередной разведывательный полет вблизи российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус. Это следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский морской разведчик, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, около полутора часов курсировал вдоль побережья Сирии. В ходе выполнения задания он пересек воздушную границу Сирии над Средиземным морем, приближаясь к российским базам в Хмеймиме и Тартусе на расстояние примерно 16 и 21 км соответственно.

Самолет выполнял полет на высоте 7,6 тыс. метров над уровнем моря.

С начала июля американские морские разведчики совершили, по меньшей мере, девять разведывательных полетов вблизи российских баз в Сирии. При этом в последние четыре дня они проводятся ежедневно.