Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:48Заразились
на 19.07В России 771 546+6 109В мире 14 288 689+233 390

Самолет ВМС США провел разведку вблизи российских баз в Тартусе и Хмеймиме

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в воскресенье выполнил очередной разведывательный полет вблизи побережья Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский морской разведчик, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, в течение не менее часа кружил вблизи Сирии. В районе российских баз в Тартусе и Хмеймиме он приближался к сирийскому побережью на расстояние примерно 30 и 45 км соответственно.

Самолет выполнял полет на высоте 8,6 тыс. метров над международными водами Средиземного моря.

С начала июля американские морские разведчики совершили, по меньшей мере, шесть разведывательных полетов вблизи российских баз в Сирии.

США Сирия Хмеймим Тартус Средиземное море ВМФ РФ

Новости по теме

Новости

Ракету Falcon 9 с южнокорейским военным спутником запустят 20 июля

Мужчина задержан в Нанте в связи с расследованием пожара в соборе

Мужчина задержан в Нанте в связи с расследованием пожара в соборе

Что случилось этой ночью: воскресенье, 19 июля

Лондон обратился к Японии за помощью в создании сети 5G без участия Huawei

Исследование показало, что дети старше 10 лет передают COVID-19 не хуже взрослых

Исследование показало, что дети старше 10 лет передают COVID-19 не хуже взрослых

Париж, Рим и Берлин готовы обсудить санкции за нарушение оружейного эмбарго в Ливии

Пожар в готическом соборе XV века в Нанте потушен

Пожар в готическом соборе XV века в Нанте потушен
Пандемия коронавируса

Великобритания приостановила публикацию ежедневных данных о смертности от COVID-19

Великобритания приостановила публикацию ежедневных данных о смертности от COVID-19
Крушение украинского самолета в Иране

Иран отправил самописец со сбитого украинского лайнера во Францию для расшифровки

Старшину ВМС США заподозрили в передаче секретной информации россиянину

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');