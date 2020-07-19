Самолет ВМС США провел разведку вблизи российских баз в Тартусе и Хмеймиме

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon в воскресенье выполнил очередной разведывательный полет вблизи побережья Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский морской разведчик, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, в течение не менее часа кружил вблизи Сирии. В районе российских баз в Тартусе и Хмеймиме он приближался к сирийскому побережью на расстояние примерно 30 и 45 км соответственно.

Самолет выполнял полет на высоте 8,6 тыс. метров над международными водами Средиземного моря.

С начала июля американские морские разведчики совершили, по меньшей мере, шесть разведывательных полетов вблизи российских баз в Сирии.