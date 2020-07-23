Первая исламская молитва в храме Святой Софии будет длиться сутки

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Стамбула Али Ерликая сообщил подробности организации первой молитвы мусульман в храме Святой Софии после того, как тот получил статус мечети.

Как сообщает греческое издание Еthnos.gr, молитва продлится с утра пятницы, 24 июля, до утра 25 июля, все это время собор будет открыт для молитвы. В четверг вечером автомобильное движение вокруг собора остановят. Верующие должны будут принести с собой маску, молитвенный коврик, а также, как отметил мэр, "терпение и понимание".

С 10:00 пятницы собор будет открыт. Для прохода внутрь будут установлены 11 контрольно-пропускных пунктов. Во дворе храма подготовлены специальные молитвенные зоны - для мужчин и для женщин. На протяжении суток возле собора будут дежурить 101 карета скорой помощи и вертолет.

Ранее стало известно, что почти все билеты на первую молитву в Софии были приобретены верующими из разных стран. Для того, чтобы молящиеся не видели христианских фресок, изначально предполагалось использовать особый режим освещения. Затем от этой идеи отказались из опасений, что смена светового режима негативно повлияет на состояние фресок, и было решено скрывать их при помощи штор, которые будут опускаться в течение минуты.

Указ о придании собору Святой Софии статуса мечети был подписан президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 10 июля. Таким образом было отменено решение первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года, по которому София была объявлена музеем. Протест против изменения статуса собора выразили многие известные политики и христианские лидеры разных стран.