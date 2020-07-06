Патриарх Кирилл выступил против превращения собора Святой Софии в мечеть

Угроза Святой Софии - это угроза всей христианской цивилизации, заявил предстоятель РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Фото: Пресс-служба патриарха Московского и всея Руси/ТАСС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил в понедельник со специальным заявлением, в котором призвал турецкие власти оставить за собором Святой Софии в Стамбуле статус музея.

"Надеюсь на благоразумие государственного руководства Турции. Сохранение нынешнего, нейтрального статуса Святой Софии, одного из величайших шедевров христианской культуры, храма-символа для миллионов христиан по всему миру, послужит дальнейшему развитию отношений между народами России и Турции, укреплению межрелигиозного мира и согласия", - говорится в распространенном заявлении патриарха Кирилла.

Предстоятель Русской церкви отметил, что собор Святой Софии, построенный в VI веке в честь Христа Спасителя, много значит для всего православия, и РПЦ он особенно дорог. "Послы великого князя Владимира, переступив порог этого храма, пленились его небесной красотой. Услышав их рассказ, святой Владимир крестился и крестил Русь, которая вслед за ним шагнула в новое для себя духовное и историческое измерение - в христианскую цивилизацию", - напомнил патриарх.

"Через многие поколения было передано нам восхищение достижениями этой цивилизации, частью которой мы теперь являемся, - добавил он. - И одним из ее благоговейно почитаемых символов была и остается Святая София. Ее образ прочно вошел в нашу культуру и историю. Он давал силу и вдохновение нашим зодчим в Киеве, Новгороде, Полоцке - во всех главных центрах духовного становления Древней Руси".

Патриарх признал, что в истории отношений Руси и Константинополя были разные, порой весьма непростые периоды, но "любую попытку унизить или попрать тысячелетнее духовное наследие Константинопольской церкви русский народ - как раньше, так и сейчас - воспринимал и воспринимает с горечью и негодованием".

"Угроза Святой Софии - это угроза всей христианской цивилизации, а значит - и нашей духовности и истории. И по сей день для каждого русского православного человека Святая София - это великая христианская святыня. Долг всякого цивилизованного государства - сохранять равновесие: примирять противоречия в обществе, а не обострять их; способствовать объединению людей, а не разделению", - заявил патриарх.

Напомнив, что сегодня отношения между Турцией и Россией динамично развиваются, он призвал принимать во внимание, что Россия - страна с большинством православного населения. "А потому то, что может произойти со Святой Софией, отзовется глубокой болью в русском народе", - отметил предстоятель Русской церкви.

Накануне, 6 июля, против изменения статуса собора Святой Софии выступил и глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион. "Любые попытки сейчас изменить статус храма Святой Софии, который на сегодняшний день является музеем, приведут к изменению и нарушению тех хрупких межконфессиональных и межрелигиозных балансов, которые сложились", - заявил митрополит в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Дискуссия вокруг собора Святой Софии

Дискуссия вокруг будущего собора Святой Софии в Стамбуле развернулась в очередной раз после того, как 29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, в этом храме состоялось чтение Корана. Спустя неделю президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил изучить возможность превращения Софии в мечеть.

Позже министр юстиции Абдулхамит Гюль высказался за то, чтобы собор снова стал мечетью, в пользу этого высказался и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. В свою очередь армянский патриарх Турции Саак II предложил, чтобы собор Святой Софии стал местом молитвы как для христиан, так и для мусульман. Против превращения Софии в мечеть высказывались представители Православных церквей и высокопоставленные дипломаты, в том числе госсекретарь США Майк Помпео.

Музейный статус храм Святой Софии получил в 1934 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Между тем в прошлый четверг, 2 июля, Верховный суд Турции постановил, что статус собора может быть пересмотрен указом президента. Сегодня же этот вопрос рассмотрел Госсовет страны, который опубликует свое заключение в ближайшие 15 дней.