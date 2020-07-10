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В ЕС выразили сожаление о решении Турции изменить статус собора Святой Софии

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Собор Святой Софии в Стамбуле имеет огромную символическую, историческую и всемирную ценность, заявил в пятницу высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"В Турции сложились устоявшиеся традиции сохранения культуры, а также признанная традиция интеллектуальной и культурной открытости. Вызывают сожаление постановление Государственного совета страны об отмене одного из знаковых решений современной Турции (о статусе собора как музея - ИФ) и решение президента Эрдогана отдать памятник в распоряжение Управления по религиозным делам", - говорится в заявлении главы дипломатии ЕС, распространенном в Брюсселе.

Он напомнил, что Турция, являясь одним из основателей Альянса цивилизаций (международной организации по налаживанию межнационального, межкультурного и межрелигиозного диалога и взаимодействия), "взяла на себя обязательство содействовать межрелигиозному и межкультурному диалогу и поощрять терпимость и сосуществование".

Ранее в пятницу президент Турции подписал указ об изменении статуса Святой Софии. Этим указом предусмотрен перевод объекта в собственность Управления по религиозным делам Турции, вследствие чего он откроется как мечеть, в которой будет возможно совершать отправление мусульманского культа.

До этого в пятницу Государственный совет Турции - высший суд по административным делам - отменил решение правительства страны от 1934 года, в соответствии с которым собор Святой Софии в Стамбуле получал статус музея.

ЕС Турция

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