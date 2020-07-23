Европарламент раскритиковал решение саммита ЕС по бюджету

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В резолюции, принятой в четверг Европарламентом (ЕП) по итогам саммита ЕС 17-21 июля, согласовавшего антикризисный план и бюджет ЕС на 2021-2027 годы, отмечается, что сокращения в бюджете идут вразрез с целями Евросоюза.

В документе Европарламент "напоминает о том, что выводы Европейского совета в отношении многолетнего финансового плана (семилетнего бюджета ЕС - ИФ) представляют собой не более чем политическое соглашение между главами государств и правительств; подчеркивает, что парламент не будет одобрять принятые выводы без рассмотрения свершившегося факта и готов отказать в своем согласии на бюджет, пока не будет достигнуто удовлетворительное соглашение на предстоящих переговорах между парламентом и Советом ЕС".

Евродепутаты также указали на то, что "все 40 программ ЕС, финансируемых в рамках многолетнего финансового плана, должны быть согласованы парламентом в качестве участника законодательного процесса".

В резолюции отмечается, что предлагаемые сокращения программ и исследований в сфере здравоохранения "опасны в контексте глобальной пандемии". Сокращения в сфере образования, цифровой модернизации и инноваций "ставят под угрозу будущее европейцев следующего поколения".

Предлагаемые сокращения программ, поддерживающих "зеленый переход" регионов, зависящих от углеводородных источников энергии, противоречат "зеленому курсу" ЕС.

Сокращения в сфере предоставления убежища, миграции и управления границами "ставят под угрозу позиции ЕС во все более нестабильном и неопределенном мире", перечислили парламентарии недостатки проекта бюджета.

Европарламент также счел, что европейские лидеры "не смогли решить вопрос о погашении затрат по инструменту восстановления". По их мнению, "только создание новых собственных ресурсов может помочь погасить долг ЕС, защищая при этом бюджет ЕС и ослабляя фискальное давление на национальные казначейства и граждан союза".

В резолюции выражено сожаление в связи с тем, что "Европейский совет значительно ослабил усилия (Европейской) комиссии и парламента по поддержанию верховенства закона, основных прав и демократии в рамках многолетнего финансового плана и инструмента восстановления Next Generation EU".

Недовольны евродепутаты и согласованными на саммите ЕС скидками по взносам в бюджет для Австрии, Дании, Германии, Нидерландов и Швеции. Они высказались за их скорейшее прекращение.

Кроме того, Европарламент "выражает сожаление по поводу сокращений, направленных на программы, ориентированные на будущее, как в многолетнем финансовом плане на 2021-2027 годы, так и в Next Generation EU". Он считает, что "это подорвет основы устойчивого восстановления", а семилетний бюджет "не является ни жизнеспособным, ни приемлемым".

Резолюция была принята 465 голосами "за", 150 – "против". Воздержались 67 европейских депутатов.

В четверг председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступили на внеочередной пленарной сессии Европарламента с сообщениями об итогах саммита ЕС. После этого состоялись дебаты евродепутатов.

Европейский совет согласовал 21 июля, на пятый день работы саммита ЕС, в итоге сложно достигнутого компромисса антикризисный план Next Generation EU на 750 млрд евро и семилетний бюджет Евросоюза на 1,074 трлн евро.