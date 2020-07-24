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Сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями против России

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Проект оборонного бюджета США на следующий финансовый год принят в четверг в Сенате, "за" высказались 86 сенаторов, "против" – 14.

Председатель Сенатской республиканской конференции Джон Баррассо заявил, что этот проект поможет подкрепить сдерживающую силу в отношении Китая и России и остановить строительство газопровода "Северный поток 2" новыми санкциями.

Накануне проект оборонного бюджета одобрила палата представителей Конгресса США, который предусматривает ужесточение санкций в отношении газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток".

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Палата представителей одобрила законопроект 295 голосами "за". 125 конгрессменов выступили "против".

Проект оборонного бюджета на сумму $740,5 миллиарда, предложенный Палатой представителей, охватывает ряд аспектов: от создания фонда в $3,6 миллиарда для противодействия Китаю в Индо-Тихоокеанском регионе до выделения $1 млрд на помощь Пентагону в условиях коронавирусного кризиса.

Новый проект предлагает ужесточить существующие санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Он предусматривает санкции за "способствование продаже, аренде или предоставлению" трубоукладочных судов для строительства газопроводов, "предоставление страхования и перестрахования", а также услуг или помещений для "технической модернизации" судов, связанных со строительством газопровода.

В проекте бюджета предусмотрено почти $3,8 миллиарда на программу "Европейская инициатива сдерживания".

Законопроект также включает в себя положения, направленные на то, чтобы запретить президенту США Дональду Трампу сокращать численность американских военных в Германии и Афганистане, а также ограничивают использование средств из военного бюджета на строительство стены на границе с Мексикой.

Палата представителей и Сенат должны согласовать свои версии законопроекта, прежде чем отправить его на подпись президенту Дональду Трампу.

Ранее американский лидер угрожал наложить вето на проект.

США Пентагон

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