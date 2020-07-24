Помпео не исключил, что Россия может поддержать США в противостоянии Китаю

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео считает, что Россия может совместно с США выступить против политики Китая на мировой арене.

"Я думаю, что такая возможность есть. Эта возможность рождена естественным характером отношениями между Россией и Китаем", - сказал он, отвечая на вопросы после выступления в президентской библиотеке Ричарда Никсона в Калифорнии.

Помпео добавил: "Мы тоже можем кое-что сделать, есть проблемы, по которым мы должны работать с Россией".

"Если мы будем работать с Россией, я уверен, мы сможем сделать мир более безопасным. Я думаю, есть смысл работать с русскими, чтобы обеспечить мир не только для Соединенных Штатов, но и для всей планеты", - сказал госсекретарь.

В своем выступлении Помпео заявил, что китайский народ и "свободные нации мира" должны объединиться, чтобы противостоять политике Коммунистической партии Китая (КПК), которая угрожает мировым свободам, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

"Свободный мир должен восторжествовать над этой новой тиранией. Если свободный мир не изменит коммунистический Китай, коммунистический Китай, несомненно, изменит нас", - сказал он.

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган накануне на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам сказал, что "Россия сталкивается с серьезной проблемой, связанной с присутствием Китая на ее южных границах", пояснив, что "история отношений между Россией и Китаем отличается значительной напряженностью".

"То, что это сейчас скрывается из-за сопернических отношений обеих стран с Соединенными Штатами, не является прочной основой китайско-российских отношений", - отметил Биган.

Так он аргументировал свое мнение о том, что Россия заинтересована в привлечении Китая к консультациям по контролю над стратегическими вооружениями.

"Позвольте мне публично заявить, что у России есть все основания хотеть, чтобы Китай принял участие в этих дискуссиях", - сказал дипломат.