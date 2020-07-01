Сенатор США предложил ввести санкции против Путина и Шойгу, если данные NYT о контактах РФ с талибами окажутся правдой

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Зампредседателя комитета сената США по международным отношениям демократ Боб Менендес в среду внес предложение о поправке в оборонный бюджет, предусматривающее санкции против российского руководства в случае, если подтвердится сообщение The New York Times о том, что РФ предлагала бойцам движения "Талибан" (запрещено в РФ как террористическая организация) вознаграждения за нападения на американских военных.

Сенатор-демократ отмечает в своей поправке, что речь должна идти о "замораживании активов и запрете на выдачу визы в отношении президента России (Владимира - ИФ) Путина, его министра обороны Сергея Шойгу и других официальных лиц, несущих ответственность за атаки против войск США или их союзников в Афганистане".

Также Менендес предлагает ввести связанные с банками ограничения в отношении "российского оборонного сектора". Наконец, он считает нужным "расширить санкции против близких к Путину российских олигархов".

У демократов нет большинства в сенате США, и пока неясно, каковы шансы на то, что предложения Менендеса будут одобрены.

В конце июня газета The New York Times опубликовала статью, в которой сообщала со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, что российская военная разведка якобы предлагала талибам вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. По информации издания, это происходило в разгар переговоров о мирном урегулировании афганского конфликта.

Авторы статьи утверждали, что Трампу доложили об этих выводах разведки еще в марте 2020 года, однако, как говорилось в материале, тот пока не решил, как следует реагировать. Аналогичную информацию опубликовала газета The Washington Post. По ее данным, в результате сговора погибли несколько американских военнослужащих.

В воскресенье Трамп написал в твиттере: "Никто не предоставлял информацию и не говорил ни мне, ни вице-президенту Пенсу или главе аппарата Марку Медоузу о так называемых атаках на наши войска в Афганистане со стороны русских, как об этом со ссылкой на "анонимные источники" сообщало это фейковое СМИ The New York Times".

Достоверность сообщения о якобы плате Россией талибам за нападения на военных США в Афганистане также опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Эти утверждения являются ложью. Если в Соединённых Штатах Америки специальные службы продолжают быть подотчетны президенту, тогда я предлагаю ориентироваться на соответствующее заявление президента Трампа, который уже дал оценку этим публикациям", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Движение "Талибан" признано в соответствии с законодательством РФ террористическим и запрещено в России.