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В соцсетях в Бразилии заблокировали 16 человек из окружения Болсонару

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Социальные сети Twitter и Facebook заблокировали страницы 16 человек из ближайшего окружения президента Бразилии Жаира Болсонару по требованию Верховного суда страны за распространение дезинформации.

"Страница временно заблокирована в Бразилии по требованию суда", - говорится в сообщении Twitter на одной из заблокированных страниц. В Facebook на заблокированных страницах появились схожие надписи: "Содержание этой страницы сейчас недоступно".

При этом в других странах страницы этих людей доступны. Среди них бывший депутат Роберту Джефферсон, бизнесмен Лусиану Ханг, а также ультраправая политическая активистка Сара Винтер.

Верховный суд счел, что страницы этих людей должны быть заблокированы, поскольку они "систематически распространяют ложную информацию, угрозы, клевету и обвинения".

Бразилия Жаир Болсонару Twitter Facebook

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