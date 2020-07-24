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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:20Заразились
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В Бразилии заболели COVID-19 2,3 млн человек и умерли более 84,2 тыс.

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Бразилии, одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран, к пятнице зарегистрировано свыше 2,3 млн заразившихся COVID-19 и более 84,2 тысяч умерших от последствий заражения, сообщает бразильский информационный портал G1.

За последние сутки в стране скончались более 1,3 тыс. человек, у которых подтвердилось заражение коронавирусом. Также за сутки выявили более 58 тыс. новых заражений.

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Коронавирусом болеет и президент Бразилии Жаир Болсонару, который на протяжении длительного времени отрицал серьезность пандемии и называл COVID-19 "легкой простудой". До того, как заразиться, Болсонару многократно гулял по столице Бразилии без маски, обнимал людей, жал им руки, общался с ними на близкой дистанции.

В начале июля у него подтвердился коронавирус с симптомами повышенной температуры и недомогания. Сам он и после обнаружения заражения выходил к журналистам без маски и говорил, что чувствует себя хорошо.

Во время болезни на прогулке в саду президентской резиденции его клюнула птица, которую он хотел покормить, и это вызвало бурную реакцию бразильской общественности.

У Болсонару вновь взяли анализы 21 июля, которые показали, что он все еще болен. Тем не менее, в его пресс-службе сообщили, что он чувствует себя хорошо.

Бразилия коронавирус

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