Президент Бразилии заявил, что больше не заражен COVID-19

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Жаир Болсонару в субботу заявил, что сдал отрицательный тест на коронавирус.

"ПЦР на Sars-Cov 2: отрицательный. Доброе утро всем", - написал он в фейсбуке, прикрепив к записи фотографию, на которой он улыбается и показывает большой палец вверх.

Болсонару не написал, когда именно он сделал новый тест. Этот тест уже четвертый по счету, ранее на этой неделе он сдал третий тест, который показал положительный результат.

- RT-PCR para Sars-Cov 2: negativo.

- BOM DIA A TODOS. pic.twitter.com/CkdV59yGXP — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 25, 2020

Бразильский президент заболел коронавирусом в начале июля.

Бразилия находится на втором месте в мире по числу подтвержденных случаев COVID-19. По последним данным университета Джонса Хопкинса, в стране зарегистрировано 2 287 475 случаев заболевания новым коронавирусом, скончались 85 238 человек.