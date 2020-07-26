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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:32Заразились
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Испания заверила в безопасности страны для туристов

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Власти Испании заявляют, что вспышки коронавируса в стране под контролем и полностью изолированы. Как сообщает "Би-би-си", об этом Мадрид заявил после решения Великобритании отправлять на карантин приехавших из Испании.

С воскресенья, 26 июля, требование 14-дневного карантина вступило в силу, причем, отмечают СМИ, введено было без предупреждения, что разозлило многих путешественников и перевозчиков.

Между тем глава испанского МИД заверил, что страна безопасна и для самих испанцев, и для туристов.

После снятия COVID-ограничений в этой стране начало расти число заражений. В некоторых регионах вводят новые меры в частности, делают обязательным масочный режим.

Особую тревогу вызывает рост числа заболевших людей молодого возраста, отмечает "Би-би-си". Также рост количества заражений наблюдается во Франции и Германии.

В самой Великобритании из-за требования соблюдать карантин после возвращения из Испании отменяются рейсы в эту страну.

В Испании на сегодня более 272 тысяч подтвержденных случаев COVID-19, скончались от вируса около 28 400 человек.

Испания коронавирус

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