Европа начала готовиться ко второй волне коронавируса

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Европейские страны все активнее готовятся на случай второй волны коронавируса COVID-19 и рассматривают возможность вернуть некоторые ограничения, пишет газета The Guardian.

"Европа готовится ко второй волне коронавируса. Постоянные новые вспышки заболевания делают все более реальной перспективу повторного введения ограничительных мер. И все это происходит в ситуации, когда миллионы людей ушли в отпуска и путешествуют по Европе", - пишет газета.

К примеру, власти Каталонии заявили, что некоторые меры "локдауна" - положения, при котором останавливается общественная жизнь - могут вновь вернуть, если в будущем вспышки коронавируса будет невозможно взять под контроль в течение 10 дней. Почти 8 тыс. новых заражений было зарегистрировано в Каталонии за последние две недели, это половина всех случаев, выявленных за этот период в Испании.

"Сейчас впереди 10 важнейших дней лета, и в течение этого времени мы увидим, способным ли мы разобраться с ситуацией при помощи солидарности, сотрудничества и коллективными усилиями", - сказал председатель правительства Каталонии Ким Торра. "Но ситуация критическая, и если мы не справимся, нам придется вернуться назад (к мерам ограничения - ИФ)", - добавил он.

Также Торра призвал молодежь перестать устраивать и ходить на домашние вечеринки, поскольку именно из-за этого растет число случаев заражения коронавирусом.

В Германии представители здравоохранения заявили, что серьезно обеспокоены ростом случаев заражения за последнюю пару недель. Глава Минздрава Йенс Шпан заявил, что в стране вводится обязательное тестирование на коронавирус для тех, кто побывал на территориях, где наблюдается неблагоприятная обстановка. "Мы должны предотвратить ситуацию, когда возвращающиеся путешественники заражают других, создавая новые цепочки инфекций", - сказал министр.

Во Франции Минздрав призвал к осторожности после резкого роста случаев заражения среди молодежи. Молодых людей призывают не забывать носить маски, мыть руки чаще и соблюдать дистанцию с другими людьми.

В Греции собираются ввести обязательное ношение масок на лице не только в супермаркетах, но и в остальных закрытых помещениях, где трудно соблюдать дистанцию. На такие меры власти хотят пойти, потому что число заражений в стране продолжает расти. Представитель правительства Стелиос Петсас отметил, что ношение масок в церквях в обязательном порядке - это только вопрос времени. Сейчас в Греции маски также необходимо носить в общественном транспорте, за нарушение грозит штраф в 150 евро.

В Бельгии также не исключают, что в стране могут ввести второй "полный локдаун".

Национальный совет безопасности Бельгии, срочно созванный в понедельник на несколько дней раньше, чем планировалось, после шестичасовых дебатов решил частично ужесточить применявшиеся меры против пандемии COVID-19. Премьер-министр Софи Вильмес заявила, что эпидемиологические данные тревожны, и руководство страны пытается держать ситуацию под контролем.

"Цель вполне ясна: избежать повторного введения всеобщего режима изоляции и не подвергнуть опасности период начала нового учебного года в сентябре", - сказала Вильмес.