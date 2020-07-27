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Всех жителей шестимиллионного Даляня в Китае протестируют на COVID-19

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Органы здравоохранения КНР намерены протестировать всех жителей города Далянь (провинция Ляонин) на наличие коронавируса COVID-19, сообщило в понедельник издание The Guardian со ссылкой на главу китайской Национальной комиссии здравоохранения Ма Сяовэя.

По данным издания, Ма Сяовэй заявил, что усилия Даляня, население которого составляет более 6 млн человек, должны быть направлены на то, чтобы в течение четырех дней протестировать на COVID-19 каждого жителя города. По его словам, все расходы будут покрыты правительством Китая. Глава комиссии также указал на необходимость усиления тестирования в близлежащих городах.

На прошлой неделе в Даляне была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции. Первый случай выявили 22 июля - коронавирус был обнаружен у 58-летнего работника завода по переработке морепродуктов. Все работающие на заводе, а также люди, находившиеся в близком контакте с заболевшим, помещены в карантин.

25 июля власти Даляня сообщили еще о 12 внутренних случаях заражения COVID-19 и 14 бессимптомных заражениях. По данным Национальной комиссии здравоохранения, со вспышкой в Даляне связаны случаи заражения в еще семи городах.

В мае из-за очередной вспышки коронавируса в Ухане (провинция Хубэй) власти дали указание провести тестирование всех 11 млн жителей в течение 10 дней.

За истекшие сутки в Китае выявлены 105 новых инфицированных COVID-19: 61 больной в активной форме и 44 бессимптомных носителя, сообщалось на официальном сайте Госкомздрава КНР в понедельник.

Хроника 09 января – 27 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Китай Далянь Коронавирус Ма Сяовэй

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