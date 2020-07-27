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В Китае за сутки выявлены 105 новых случаев заражения коронавирусом

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - За истекшие сутки в Китае выявлены 105 новых инфицированных COVID-19: 61 больной в активной форме и 44 бессимптомных носителя, говорится в сообщении на официальном сайте Госкомздрава КНР в понедельник.

Из активных случаев 57 зафиксированы внутри страны: 41 в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, 14 и два - в северо-восточных провинциях Ляонин и Цзилинь соответственно, четыре и один бессимптомный ввезены из-за границы.

За предыдущие сутки были выявлены 114 новых инфицированных: 46 больных в активной форме и 68 бессимптомных носителей. Из активных 22 были зафиксированы в Синьцзяне и 13 - в Ляонине.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрирован 83 тыс. 891 активный случай заражения при 2 тыс. 049 ввозных.

На китайских территориях вне материковой части страны выявлены 128 новых случаев заболевания, все - в Гонконге. С начала пандемии в трех районах зарегистрированы 3 тыс. 137 больных с коронавирусом: в Гонконге - 2 тыс. 633 (при 18 случаях смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 458 (семь случаев смерти).

Китай коронавирус COVID-19

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