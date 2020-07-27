Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:45Заразились
на 27.07В России 818 120+5 635В мире 16 252 541+205 555

Медведев назвал G8 устаревшим форматом

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - России не нужно возвращение к формату G8, этот формат обсуждения международных вопросов устарел, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил Rheinische Post, что Россию исключили из "Большой восьмерки" из-за "аннексии Крыма и интервенции на востоке Украины" и без решения этих проблем на возвращение России в G8 нет шансов.

"Ценность G7 сегодня сильно сомнительна на фоне G20 и других международных форматов, - написал Медведев во "ВКонтакте". - И никакой возврат в устаревшие форматы обсуждения международных вопросов России не нужен. В одну реку не входят дважды".

По его словам, уже многократно говорилось, что "не нужна никому эта "Восьмерка" в прежнем виде, что мир сильно изменился и без Китая, Индии и ряда других стран ничего обсуждать нельзя". Он добавил, что "прежние товарищи" "продолжают талдычить про Крым и Украину", хотя "понимают, что Крым навсегда вернулся в Россию, а урегулирование на юго-востоке – вопрос самой Украины".

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не стремится вернуться к "Большой семерке" и что Владимир Путин не предлагал ничего, касающегося воссоздания G8, с тех пор, как представители "семерки" отказаались приехать на саммит в Сочи. В Москве неоднократно говорили о том, что "весьма удовлетворены эффективностью работы в рамках таких форматов как "Большая двадцатка", которые лучше отвечают современным, наверное, экономическим реалиям с точки зрения центров экономического развития", добавил Песков.

МИД Германия Хайко Маас Дмитрий Медведев Дмитрий Песков G8 G7

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Советник Трампа по нацбезопасности заболел коронавирусом

"Белавиа" продлила приостановку рейсов во все города России до 7 августа

Пандемия коронавируса

В США начались самые масштабные в мире испытания вакцины от COVID-19

В США начались самые масштабные в мире испытания вакцины от COVID-19

Германия в 2019 году сохранила лидерство среди ведущих мировых держав

Германия в 2019 году сохранила лидерство среди ведущих мировых держав

В Британии на фоне COVID-19 запустили кампанию по борьбе с ожирением

В Британии на фоне COVID-19 запустили кампанию по борьбе с ожирением

"ЛУКОЙЛ" купит 40% в сенегальском нефтяном проекте RSSD

"ЛУКОЙЛ" купит 40% в сенегальском нефтяном проекте RSSD

Что случилось этой ночью: понедельник, 27 июля

Более 10 млн человек в мире излечились от коронавируса с начала пандемии

Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7

Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7

Что произошло за день: воскресенье, 26 июля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');