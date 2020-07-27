Медведев назвал G8 устаревшим форматом

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - России не нужно возвращение к формату G8, этот формат обсуждения международных вопросов устарел, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил Rheinische Post, что Россию исключили из "Большой восьмерки" из-за "аннексии Крыма и интервенции на востоке Украины" и без решения этих проблем на возвращение России в G8 нет шансов.

"Ценность G7 сегодня сильно сомнительна на фоне G20 и других международных форматов, - написал Медведев во "ВКонтакте". - И никакой возврат в устаревшие форматы обсуждения международных вопросов России не нужен. В одну реку не входят дважды".

По его словам, уже многократно говорилось, что "не нужна никому эта "Восьмерка" в прежнем виде, что мир сильно изменился и без Китая, Индии и ряда других стран ничего обсуждать нельзя". Он добавил, что "прежние товарищи" "продолжают талдычить про Крым и Украину", хотя "понимают, что Крым навсегда вернулся в Россию, а урегулирование на юго-востоке – вопрос самой Украины".

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не стремится вернуться к "Большой семерке" и что Владимир Путин не предлагал ничего, касающегося воссоздания G8, с тех пор, как представители "семерки" отказаались приехать на саммит в Сочи. В Москве неоднократно говорили о том, что "весьма удовлетворены эффективностью работы в рамках таких форматов как "Большая двадцатка", которые лучше отвечают современным, наверное, экономическим реалиям с точки зрения центров экономического развития", добавил Песков.