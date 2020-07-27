В Кремле заявили, что Россия не стремится в G7

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Кремле считают неактуальным вопрос о возможности возвращения России к "большой семерке", РФ к этому не стремится, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами его попросили прокомментировать слова главы МИД ФРГ Хайко Мааса, заявившего, что участие России во встрече "большой семерки" невозможно, пока не разрешен вопрос с Крымом и востоком Украины. У Пескова спросили, готовы ли в Кремле предпринять дополнительные усилия по решению этих вопросов для возвращения РФ к формату "большой восьмерки".

"Президент Путин ни разу не выступал с какими-либо инициативами, обращениями или с какими-то действиями с тем, чтобы Россия снова присоединилась к работе "семерки", это первое", - сказал Песков.

Он продолжил: "Вы знаете, что существовал такой формат как "большая восьмерка", который должен был провести свой саммит в Сочи, но участники отказались от приезда в Сочи. С тех пор президент Путин ни разу не инициировал какое-либо воссоздание. Поэтому так ставить вопрос вряд ли актуально. Россия не стремится присоединиться к "семерке".

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что в Москве неоднократно говорили о том, что "весьма удовлетворены эффективностью работы в рамках таких форматов как "большая двадцатка", которые лучше отвечают современным, наверное, экономическим реалиям с точки зрения центров экономического развития".

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, существуют ли условия, при которых "большая семерка" или воссозданная "большая восьмерка" могли бы вновь стать эффективными, Песков сказал: "Дело в том, что любое объединение, которое не включает в себя основные центры экономического развития и экономического потенциала, мировые центры, - как можно, например, обсуждать какие-то мировые судьбы в области экономики или социального развития или политики без участия Индии, без участия Китая, без участия Бразилии, без участия Турции, целого ряда других стран. Наверное, это обсуждать можно, но вряд ли можно при этом претендовать на какое-то мировое лидерство".

Пескову напомнили, что президент Путин инициировал саммит стран-основательниц ООН, в числе которых не фигурируют упомянутые государства. "Это не для обсуждения экономических вопросов. Он говорил совсем о другом измерении", - ответил Песков.