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Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что он против участия России в заседаниях "большой семерки" до решения украинского вопроса.

В интервью изданию Rheinische Post он отметил, что "аннексия Крыма и интервенция на востоке Украины" стали причинами исключения России из состава "большой восьмерки", до решения этих вопросов, по его мнению, для ее возвращения "нет шансов".

Глава германского МИД признал, что в последнее время в отношениях с Россией "постоянно возникают сложности", однако сказал: "Мы также знаем, что Россия нужна нам для решения таких проблем, как конфликты в Сирии, Ливии и Украине. Это будет работа не против России, а только вместе с Россией".

"Но Россия также должна внести свой вклад, все очень медленно происходит на Украине", - добавил дипломат.

По словам министра, в целом нет необходимости в расширении G7, как это ранее предложил президент США Дональд Трамп.

"G7 и G20 - это два разумно скоординированных формата. Нам не нужны G11 или G12", - сказал Маас.

Ранее Трамп предложил расширить формат "семерки", пригласив туда Россию, Индию, Австралию и Южную Корею.

Хайко Маас Германия Россия G7

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