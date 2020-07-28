Brent подорожала до $43,46 за баррель

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти меняются разнонаправленно во вторник. Поддержку рынку оказывает ослабление доллара США, а сдерживают рост усиливающиеся опасения, что ухудшение отношений США и Китая ограничит восстановление мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

К 8:15 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,05 (0,12%), до $43,46 за баррель. В понедельник контракт подорожал на $0,07 (0,2%), до $43,41 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-йоркской товарной бирж NYMEX на $0,08 (0,19%), до $41,52 за баррель. За предыдущую сессию WTI подорожала на $0,31 (0,8%), до $41,6 за баррель.

В центре внимания трейдеров - стартующее во вторник двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого, как ожидается, регулятор подтвердит приверженность сохранению близких к нулю процентных ставок в течение длительного времени.

"Нефтяной рынок продолжит получать поддержку за счет "голубиной" политики Федрезерва, которая способствует ослаблению доллара", - отмечают эксперты AxiCorp.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), в понедельник упал до минимума с июня 2018 года.

Тем временем, страны ОПЕК+ с августа начнут постепенно наращивать добычу, и это вызывает нервозность на рынке, учитывая, что в ряде стран - от Китая до Испании и Германии - фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, пишет MarketWatch.

Кроме того, по данным Vortexa, объем нефти, находящейся в настоящее время в плавучих хранилищах, на 244% выше, чем годом ранее, что говорит о наличии по-прежнему избыточных запасов сырья.

"Риск в том, что "голубиные" заявления Федрезерва на этой неделе могут подтолкнуть к росту цены рискованных активов, в том числе, сырьевых товаров", - отмечает аналитик по сырьевым рынкам Australia & New Zealand Banking Group Дэниэль Хайнс.

"Это станет проблемой для инвесторов, которые видят, что базовые для нефтяного рынка факторы остаются довольно слабыми", - цитирует Хайнса агентство Bloomberg.