Brent подешевела до $43,3 за баррель

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти незначительно снижаются утром в понедельник после небольшого подъема по итогам прошлой недели. Трейдеры следят за развитием конфликта США и Китая, а также продолжают оценивать данные о новых случаях заражения коронавирусом в Штатах.

К 8:25 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,04 (0,09%) к уровню закрытия торгов в пятницу и торговались у $43,3 за баррель. За предыдущую сессию Brent подорожала на $0,03 (0,07%), до $43,34 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX на $0,03 (0,07%) - до $41,26 за баррель. В пятницу контракт подорожал на $0,22 (0,5%), до $41,29 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 0,5%, WTI - на 1,3%.

24 июля МИД Китая объявил о закрытии генконсульства США в Чэнду - административном центре провинции Сычуань - в ответ на требование американской стороны закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне. Ухудшение отношений США и Китая может усложнить восстановление мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, отмечают эксперты.

Статистика заражения коронавирусом в США указывает на некоторое улучшение ситуации в штатах, наиболее серьезно пострадавших от пандемии, в том числе, во Флориде, в Калифорнии и Техасе - число новых случаев заражения в этих штатах опустилось ниже 1000 в сутки, передает Bloomberg.

Аналитики AxiCorp, однако, отмечают, что инвесторам нужно увидеть устойчивое снижение заболеваемости в течение одной-двух недель, чтобы вновь почувствовать себя в безопасности.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, указали на потенциальное повышение добычи нефти в США, пишет MarketWatch.

Число действующих нефтяных добывающих установок в США на прошлой неделе увеличилось впервые с середины марта - на 1 единицу, до 181 установки.