Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:13Заразились
на 26.07В России 812 485+5 765В мире 16 252 541+205 555

Brent подешевела до $43,3 за баррель

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти незначительно снижаются утром в понедельник после небольшого подъема по итогам прошлой недели. Трейдеры следят за развитием конфликта США и Китая, а также продолжают оценивать данные о новых случаях заражения коронавирусом в Штатах.

В миреКонец налаживания отношений Китая и СШАКонец налаживания отношений Китая и СШАЧитать подробнее

К 8:25 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,04 (0,09%) к уровню закрытия торгов в пятницу и торговались у $43,3 за баррель. За предыдущую сессию Brent подорожала на $0,03 (0,07%), до $43,34 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-йоркской товарной бирже NYMEX на $0,03 (0,07%) - до $41,26 за баррель. В пятницу контракт подорожал на $0,22 (0,5%), до $41,29 за баррель.

За минувшую неделю Brent подорожала на 0,5%, WTI - на 1,3%.

24 июля МИД Китая объявил о закрытии генконсульства США в Чэнду - административном центре провинции Сычуань - в ответ на требование американской стороны закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне. Ухудшение отношений США и Китая может усложнить восстановление мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, отмечают эксперты.

Статистика заражения коронавирусом в США указывает на некоторое улучшение ситуации в штатах, наиболее серьезно пострадавших от пандемии, в том числе, во Флориде, в Калифорнии и Техасе - число новых случаев заражения в этих штатах опустилось ниже 1000 в сутки, передает Bloomberg.

Аналитики AxiCorp, однако, отмечают, что инвесторам нужно увидеть устойчивое снижение заболеваемости в течение одной-двух недель, чтобы вновь почувствовать себя в безопасности.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, указали на потенциальное повышение добычи нефти в США, пишет MarketWatch.

Число действующих нефтяных добывающих установок в США на прошлой неделе увеличилось впервые с середины марта - на 1 единицу, до 181 установки.

Brent WTI США коронавирус Baker Hughes Китай

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 27 июля

Более 10 млн человек в мире излечились от коронавируса с начала пандемии

Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7

Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7

Что произошло за день: воскресенье, 26 июля

Умершие знаменитости

Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни

Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни

Путин провел телефонный разговор с Зеленским

Путин провел телефонный разговор с Зеленским
Пандемия коронавируса

Испания заверила в безопасности страны для туристов

Во вмешательство РФ в референдум по Brexit поверили 49% британцев

Беженец из Руанды признался в поджоге собора XV века в Нанте

Беженец из Руанды признался в поджоге собора XV века в Нанте

На пешеходов в Берлине наехал автомобиль с эстонскими номерами

На пешеходов в Берлине наехал автомобиль с эстонскими номерами
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');