Порошенко заявил, что гордится уголовным "делом о томосе" против него

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко в День Крещения Руси-Украины (так этот праздник официально называют в Киеве) пожелал согражданам укреплять единство, духовную свободу и независимую европейскую Украину.

"Выбор (князя - ИФ) Владимира стал не только религиозным, но и цивилизационным. Почти вся Европа была в то время христианской. И уже при Ярославе Владимировиче Киев стал центром мощной европейской державы, интегрированной в существующие на то время политические и культурные процессы континента", - приводит высказывание Порошенко пресс-служба партии "Европейская солидарность".

Порошенко также отметил, что "из десятков политически мотивированных дел", возбужденных против него, есть одно, которым он особо гордится. "Это дело про томос, которым предоставлена независимость Православной церкви Украины", - заявил экс-президент.

"И это еще не все. На ключевых постах в офисе президента в настоящее время работают люди, которые откровенно лоббируют интересы российской церкви в Украине", - заявил политик.

Порошенко также считает, что нынешняя власть игнорирует закон, который предоставил общинам право свободного перехода в Православную церковь Украины.

"Но никто уже не сможет заморозить расцвет нашей Церкви и ее признание другими православными Церквями. ПЦУ растет и развивается. Она укрепляет авторитет среди украинцев. Закономерный исторический процесс уже нельзя остановить. Тем более - развернуть обратно. Это наше достижение - необратимо", - считает пятый президент Украины.

Томос об автокефалии ПЦУ

11 октября 2018 года Синод в Стамбуле лишил юридической силы свой указ 300-летней давности о передаче Киевской митрополии Москве, объявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитировал лидеров неканонических православных церквей на Украине. В ответ Синод Московского патриархата объявил о разрыве отношений с Константинополем.

В начале января 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой украинской церкви (ПЦУ), учрежденной на объединительном соборе 15 декабря, а также вручил томос предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию.

ПЦУ была создана на базе неканонических православных церквей Украины, однако вскоре лидер крупнейшей из них - Филарет Денисенко - покинул ПЦУ вместе со своими сторонниками.

В интервью "Апострофу" он пообещал, что УПЦ-КП будет ждать "того времени, когда Украинская церковь получит настоящий томос об автокефалии".

"Дело о томосе" против Порошенко

Тем временем в Государственном бюро расследований (ГБР) Украины в июне 2020 года заявляли, что расследуют дело по заявлению прихожан УПЦ Киевского патриархата на незаконные действия высших должностных лиц государства, которые разжигали межнациональную рознь при создании ПЦУ.

Как сообщили в ГБР агентству "Интерфакс-Украина", расследование по данному заявлению начала еще Служба безопасности Украины (СБУ) в ноябре 2019 года, а затем передала его в ГБР. Ранее Порошенко сам признавал, что против него открыли дело за разжигание религиозной вражды из-за получения Православной церковью Украины томоса об автокефалии.

"Оказывается, они возбудили против меня еще одно дело. Называется оно, дословно цитирую - за разжигание межрелигиозной вражды путем получения томоса и создания Православной церкви Украины", - сказал Порошенко перед заседанием Печерского райсуда Киева, где ему должны были избрать меру пресечения по делу о назначении замглавы СВР.