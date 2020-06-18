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На Украине завели дело против Порошенко о разжигании розни при создании ПЦУ

На Украине завели дело против Порошенко о разжигании розни при создании ПЦУ
Бывший президент Украины Петр Порошенко у здания Печерского районного суда
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Государственно бюро расследований Украины получило заявление прихожан УПЦ Киевского патриархата о незаконных действиях высших должностных лиц государства, которые совершили действия, направленные на разжигание межнациональной розни при создании Православной церкви Украины (ПЦУ).

Как сообщили в ГБР агентству "Интерфакс-Украина", расследование по данному заявлению начала еще СБУ Украины в ноябре 2019 года, а затем передала его в ГБР.

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Ранее пятый президент Украины и действующий народный депутат Петр Порошенко заявил, что против него открыли дело за разжигание религиозной вражды из-за получения Православной церковью Украины томоса об автокефалии.

"Оказывается, они возбудили против меня еще одно дело. Называется оно, дословно цитирую - за разжигание межрелигиозной вражды путем получения томоса и создания Православной церкви Украины", - сказал Порошенко перед заседанием Печерского райсуда Киева, где ему должны были избрать меру пресечения по делу о назначении замглавы СВР.

15 декабря 2018 года в Киеве при участии Константинополя и при поддержке властей Украины прошел собор, на котором была учреждена новая украинская церковь, с тех пор ее не признала ни одна из православных церквей, за исключением самого Константинополя.

6 января 2019 года Константинопольский патриарх вручил главе новой церкви томос об автокефалии.

Украина ПЦУ Петр Порошенко

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