Авиабилеты в Турцию подорожали почти вдвое по сравнению с 2019 годом

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Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Авиабилеты из Москвы и Петербурга в турецкую Анталью подорожали почти вдвое по сравнению с прошлым годом, следует из данных сервиса "Туту.ру".

"Спрос на авиабилеты в Турцию у российских путешественников на неделе с 20 по 26 июля, когда стало известно о возобновлении авиасообщения, вырос в пять раз по сравнению с предыдущей неделей", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

По данным сервиса, рейсы Москва-Анталья вышли на первое место по популярности среди всех зарубежных направлений (это 12% всех проданных билетов за рубеж). При этом средний чек по сравнению с предыдущим годом вырос на 42%, с 17,6 до почти 25 тыс. рублей за билет туда-обратно. Билеты из Петербурга в Анталью подорожали на 61%, с 22,5 до 36,3 тыс. рублей.

Также выросли в цене авиабилеты из Москвы в Стамбул - на 31%, с 18,4 до 24 тыс. рублей. При этом из Петербурга в Стамбул добираться стало дешевле на 13%, так как цены снизились с 23,7 до 20,5 тыс. рублей.

В исследовании участвовали авиабилеты с датами вылета с 1 августа и до 31 декабря 2020 года. "Путешественники пока не строят долгосрочных планов. Почти 95% билетов в Турцию куплены на август. Отдых на сентябрь запланировали лишь 5%", - отметили в сервисе.

С 1 августа Россия возобновит международные рейсы в аэропорты Анкары и Стамбула, а с 10 августа - в Анталью, Бодрум и Даламан.