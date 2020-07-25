РФ начнет возобновлять полеты за рубеж с Лондона, Турции и Занзибара. Обобщение

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение, прерванное в конце марта из-за пандемии коронавируса. Первые три страны, куда смогут полететь россияне, - Турция, Великобритания и Танзания. Причем не из всех городов, а только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Несколько авиакомпаний тут же анонсировали открытие рейсов (в основном, в Турцию), а сервисы путешествий зафиксировали кратный рост поиска авиабилетов.

Куда полетим

Об открытии с августа заграничных рейсов в пятницу объявил премьер-министр Михаил Мишустин. Это решение, помимо прочего, позволит ускорить возвращение граждан из-за рубежа, отметил он.

Вице-премьер Татьяна Голикова, которая возглавляет оперштаб по борьбе с коронавирусом, уточнила, что сначала откроются рейсы в Великобританию (Лондон), Турцию (несколько городов) и Танзанию (остров Занзибар), которые будут выполняться из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. По ее словам, это делается для того, чтобы не спровоцировать появление новых завозных случаев COVID-19 на территории РФ. Возобновление полетов в Турцию пройдет в два этапа: с 1 августа можно будет улететь в Стамбул и Анкару, с 10 августа - в курортные Анталью, Бодрум и Даламан, уточнила Голикова.

Она отметила, что иностранцам для въезда в Россию нужно минимум за 72 часа до прибытия сдать тест на коронавирус и получить отрицательный результат. Россияне должны сдать тест в течение трех суток уже после возвращения на родину и представить данные на портале госуслуг. Также она обратила внимание, что всем прилетающим в Великобританию придется пройти 14-дневный карантин.

Министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что помимо этих трех стран авиавласти РФ ведут переговоры о возобновлении полетов еще с 30 государствами. С какими именно, он не сказал. В начале июля источник "Интерфакса" сообщал, что Роспотребнадзор предлагал открыть рейсы в 13 стран: Великобританию, Венгрию, Германию, Данию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Финляндию, а также Вьетнам, Китай, Монголию и Шри-Ланку. Эпидситуация в этих государствах полностью отвечает критериям, которые разработало ведомство, объяснял такой выбор источник. В Росавиации пока лишь сообщили, что уведомят авиакомпании и аэропорты об уже принятых властями решениях.

Заправили баки

Вскоре после заявлений чиновников о своих планах полететь за границу сообщили несколько авиакомпаний. Нацперевозчик "Аэрофлот" с 1 августа начнет полеты из Москвы в Лондон и Стамбул, сообщил официальный представитель компании Михаил Демин. Лоукостер "Победа с 1 августа открывает рейсы из столицы в Стамбул, с 10 августа - сразу в два аэропорта Антальи - "Анталья" и "Газипаша". AZUR air объявила о готовности возобновить с 10 августа рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Анталью, Бодрум и Даламан. Для их организации компания ждет разрешения регуляторов, отметила ее представитель.

Обдумывает начало полетов в Танзанию авиакомпания Utair, сообщил президент "Utair - пассажирские авиалинии" Павел Пермяков. Подробностей он не предоставил. Ранее по этому экзотическому направлению летали авиакомпании "Россия" и Nordwind, работающие по заказу туроператоров.

По данным поисковика Aviasales, спустя час после новости о скором открытии границ количество поисков авиабилетов взлетело: в Турцию - в три раза, в Великобританию - почти в пять, в Танзанию - в 70 раз. "В общем, наши пользователи сразу пошли искать билеты в UK (Великобританию - ИФ) и Турцию, а также выяснять, где, собственно, находится Танзания", - иронично прокомментировали в Aviasales.

Падать чуть медленнее

По оперативным данным Росавиации, за I полугодие российские авиакомпании снизили перевозки на 52% к тому же периоду прошлого года, до 27,8 млн пассажиров. Обвал рынка произошел, в основном, из-за закрытых в марте границ. Усугубил ситуацию карантин в регионах РФ. На фоне снятия ограничений внутри страны в июне перевозчики начали понемногу восстанавливать операционную деятельность: их общий пассажиропоток сократился на 77% год к году, хотя еще в мае падение составляло 91%.

В июле падение перевозок через крупнейшие аэропорты РФ замедлилось еще больше. Так, по данным Международной ассоциации аэропортов, в первый день месяца показатель был на уровне -56%, к 18 июля сократился до -40%, а по состоянию на 23 июля был на уровне -33%.

Решение правительства открыть полеты за рубеж - "важный и давно ожидаемый шаг на пути к восстановлению полноценного авиасообщения", отметил Демин из "Аэрофлота". Между тем, когда произойдет полное восстановление рынка, пока не понятно никому. По итогам 2020 года пассажирский трафик может упасть на 50-75% в зависимости от развития событий, связанных с распространением COVID-19, прогнозировали ранее в Минтрансе.