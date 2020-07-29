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Граждан Турции пустят в РФ только со справкой об отсутствии COVID-19

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Российские загранучреждения с 29 июля начали выдавать визы гражданам Турции и лицам, имеющим вид на жительство в этой стране. Однако пускать через границу будут только тех, кто предъявит результат теста на коронавирус, сообщило российское посольство в Турции.

Это должен быть ПЦР-тест, сделанный не раньше чем за три дня до прибытия в Россию в одной из 136 аккредитованных турецких госклиник.

"Право на въезд в Российскую Федерацию может быть реализовано прибывающими в Россию прямыми авиарейсами из аэропортов Турции", - добавили дипломаты.

Этот порядок коснется в том числе обладателей дипломатических, служебных и специальных паспортов, которым визы не нужны.

Гражданам других государств, временно находящимся в Турции, визы не оформляются.

Авиасообщение с Турцией Россия возобновит с 1 августа.

Турция МИД коронавирус

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