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Кучма ушел из контактной группы по Донбассу

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Действующий президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил второго президента страны Леонида Кучму за его работу во главе украинской делегации в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) по Донбассу и отметил, что с уважением относится к его решению о прекращении участия в деятельности ТКГ, сообщает Офис президента Украины.

"Спасибо за все усилия, которые вы приложили для разблокирования Минского процесса ради достижения мира. Ваш опыт был самым важным и чрезвычайно нужным. Всегда готов услышать ваш совет в будущем", - сказал Зеленский во время встречи с Кучмой во вторник.

Глава государства подчеркнул, что работа Кучмы в Минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной, и отметил, что с уважением и почтением относится к его решению о прекращении участия в деятельности ТКГ.

Со своей стороны Кучма отметил, что в последний год работа ТКГ была восстановлена и значительно продвинулась, а также обратил внимание, что были достигнуты важные договоренности.

Он также добавил, что в случае необходимости готов предоставлять консультации относительно шагов на пути к установлению мира в Донбассе.

Экс-президент Украины (1994-2005 года) Кучма во второй раз стал во главе украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе 3 июня 2019 года. Кучма также участвовал в переговорах в составе ТКГ с 2014 по 2018 года.

Леонид Кучма Владимир Зеленский ТКГ Донбасс Украина

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