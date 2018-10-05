Кучма назвал своего возможного преемника в контактной группе по Украине

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Экс-президент Украины Леонид Кучма считает, что представителем Украины в Трехсторонней контактной группе может быть советник президента Украины, бывший первый заместитель министра иностранных дел Руслан Демченко, но окончательное решение принимает действующий глава государства.

"Вопрос о преемнике будет решать президент, это его (полномочия)... Я уже свое мнение высказывал, что со мной всегда был советник президента Руслан Демченко. Он профессионал, дипломат со стажем, был еще первым заместителем министра иностранных дел, и послом был. Но я еще раз говорю - это мои мысли", - сказал Кучма журналистам в пятницу в Чернигове, отвечая на вопрос о том, кого он видит своим преемником.

Он также выразил уверенность, что работа ТКГ продолжится: "Трехсторонняя контактная группа будет продолжаться. Ничего падать с неба не будет и мешать особо не будет. Главное, чтобы результаты мы получали, но... надежды мало".

На прошлой неделе 80-летний второй президент Украины Леонид Кучма, занимавший этот пост в 1994-2005 годы, заявил, что завершит работу в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, когда достигнет критического возраста.