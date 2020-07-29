Полсотни человек задержали в Минске при подаче ходатайств за Бабарико

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Порядка 50 человек были задержаны во вторник у Комитета государственной безопасности Белоруссии в Минске.

"В Минске 28 июня возле КГБ и в самом здании было задержано более 50 человек. Среди них - люди, которые пришли подать ходатайство об изменении для политзаключенных Виктора и Эдуарда Бабарико мер пресечения, а также журналисты (более десяти - ИФ), пришедшие осветить это", - сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр "Весна".

По информации правозащитников, задержание осуществляли сотрудники ОМОНа, всех задержанных увезли в РУВД Ленинского, Октябрьского и Московского районов. Почти всех освободили без составления протоколов, однако правозащитникам "Весны" известно о двух административных протоколах.

Как сообщалось, все задержанные у КГБ журналисты были доставлены в Заводское РУВД и освобождены после проверки документов.

Накануне представитель штаба Бабарико, которому ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты страны, Мария Колесникова призвала всех неравнодушных выступить поручителями экс-банкира и его сына Эдуарда, находящихся в СИЗО КГБ по обвинению в ряде экономических преступлений, для изменения им меры пресечения. Во вторник представители штаба подали соответствующее ходатайство в КГБ.

18 июня Виктор Бабарико и его сын Эдуард были задержаны и помещены в СИЗО КГБ. Следствие ранее заявляло, что в Белгазпромбанке была создана организованная преступная группа. Экс-глава банка Бабарико обвиняется в легализации преступных доходов, даче и получении взятки, а также в уклонении от уплаты налогов. Всего по "делу Белгазпромбанка" проходит около 30 человек, в том числе шесть членов правления банка.

Ранее в Генпрокуратуре заявили, что Бабарико в пятницу была переквалифицирована одна из статей и предъявлено новое обвинение.

Выборы президента республики должны пройти 9 августа.