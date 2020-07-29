Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:36Заразились
на 29.07В России 828 990+5 475В мире 16 682 030+200 800

Полсотни человек задержали в Минске при подаче ходатайств за Бабарико

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Порядка 50 человек были задержаны во вторник у Комитета государственной безопасности Белоруссии в Минске.

"В Минске 28 июня возле КГБ и в самом здании было задержано более 50 человек. Среди них - люди, которые пришли подать ходатайство об изменении для политзаключенных Виктора и Эдуарда Бабарико мер пресечения, а также журналисты (более десяти - ИФ), пришедшие осветить это", - сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр "Весна".

По информации правозащитников, задержание осуществляли сотрудники ОМОНа, всех задержанных увезли в РУВД Ленинского, Октябрьского и Московского районов. Почти всех освободили без составления протоколов, однако правозащитникам "Весны" известно о двух административных протоколах.

В миреЦИК Белоруссии отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президентыЦИК Белоруссии отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президентыЧитать подробнее

Как сообщалось, все задержанные у КГБ журналисты были доставлены в Заводское РУВД и освобождены после проверки документов.

Накануне представитель штаба Бабарико, которому ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты страны, Мария Колесникова призвала всех неравнодушных выступить поручителями экс-банкира и его сына Эдуарда, находящихся в СИЗО КГБ по обвинению в ряде экономических преступлений, для изменения им меры пресечения. Во вторник представители штаба подали соответствующее ходатайство в КГБ.

18 июня Виктор Бабарико и его сын Эдуард были задержаны и помещены в СИЗО КГБ. Следствие ранее заявляло, что в Белгазпромбанке была создана организованная преступная группа. Экс-глава банка Бабарико обвиняется в легализации преступных доходов, даче и получении взятки, а также в уклонении от уплаты налогов. Всего по "делу Белгазпромбанка" проходит около 30 человек, в том числе шесть членов правления банка.

Ранее в Генпрокуратуре заявили, что Бабарико в пятницу была переквалифицирована одна из статей и предъявлено новое обвинение.

Выборы президента республики должны пройти 9 августа.

Белоруссия Минск

Новости по теме

Новости

"Ведомости" узнали, что россиянам не разрешат въезд в ЕС с 1 августа

В США обвинили Россию в дезинформации о COVID-19

В США обвинили Россию в дезинформации о COVID-19

Что случилось этой ночью: среда, 29 июля

Фондовый рынок США снизился под давлением акций техкомпаний

Фондовый рынок США снизился под давлением акций техкомпаний

Госдеп заявил об общем у США и РФ интересе в предотвращении инцидентов в космосе

Трамп не исключил крупных поставок вакцины от COVID-19 за рубеж

Трамп не исключил крупных поставок вакцины от COVID-19 за рубеж

Финская погранслужба начала расследование инцидента с Су-27 из РФ

Финская погранслужба начала расследование инцидента с Су-27 из РФ

Nord Stream 2 AG обжаловала решение суда ЕС

Совет ЕС принял пакет мер реагирования на действия Китая в Гонконге

Помпео заявил, что Китай продвигает свои интересы через Демпартию США

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');