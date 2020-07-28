Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:20Заразились
на 28.07В России 823 515+5 395В мире 16 481 230+228 689

Группу журналистов задержали возле КГБ Белоруссии в Минске

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Возле Комитета госбезопасности Белоруссии в Минске во вторник задержали нескольких журналистов, сообщает портал tut.by.

В миреШтаб Бабарико подал жалобы в ЦИК Белоруссии и Верховный суд на отказ в регистрацииЧитать подробнее

Проводившие задержание сотрудники правоохранительных органов заявили, что везут журналистов "для проверки их удостоверений", отмечается в сообщении.

Позже портал сообщил, что задержанных журналистов доставили в Заводское РУВД и после проверки документов отпустили.

Во вторник Мария Колесникова - представитель штаба арестованного экс-претендента на пост главы государства (получил отказ ЦИК в регистрации кандидатом) Виктора Бабарико - планировала подавать в КГБ ходатайство об изменении ему меры пресечения. Она также призвала сделать это "всех неравнодушных" белорусов.

Белоруссия Минск

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В ВОЗ заявили, что мир будет иметь дело лишь с одной волной COVID-19

Задержанный в Брюсселе объяснил мотив нападения на парламент Бельгии

Задержанный в Брюсселе объяснил мотив нападения на парламент Бельгии

Иран во время учений выпустил ракету по модели авианосца США

Экономический кризис

Потери туротрасли в январе-мае втрое превысили ущерб кризиса 2009 года

Потери туротрасли в январе-мае втрое превысили ущерб кризиса 2009 года

Эрдоган призвал остановить геологоразведку на востоке Средиземноморья

Эрдоган призвал остановить геологоразведку на востоке Средиземноморья

Авиабилеты в Турцию подорожали почти вдвое по сравнению с 2019 годом

Авиабилеты в Турцию подорожали почти вдвое по сравнению с 2019 годом

Астероид размером с футбольное поле приближается к Земле

В хадже к Мекке смогут участвовать лишь около тысячи паломников

В хадже к Мекке смогут участвовать лишь около тысячи паломников

Что случилось этой ночью: вторник, 28 июля

Дегтярев заверил протестующих сторонников Фургала в уважении к ним

Дегтярев заверил протестующих сторонников Фургала в уважении к ним
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');