Группу журналистов задержали возле КГБ Белоруссии в Минске

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Возле Комитета госбезопасности Белоруссии в Минске во вторник задержали нескольких журналистов, сообщает портал tut.by.

Проводившие задержание сотрудники правоохранительных органов заявили, что везут журналистов "для проверки их удостоверений", отмечается в сообщении.

Позже портал сообщил, что задержанных журналистов доставили в Заводское РУВД и после проверки документов отпустили.

Во вторник Мария Колесникова - представитель штаба арестованного экс-претендента на пост главы государства (получил отказ ЦИК в регистрации кандидатом) Виктора Бабарико - планировала подавать в КГБ ходатайство об изменении ему меры пресечения. Она также призвала сделать это "всех неравнодушных" белорусов.