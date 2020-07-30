Южная Корея сообщила об испытаниях противокорабельной ракеты в КНДР

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Северная Корея испытала противокорабельную крылатую ракету в начале этого месяца в рамках своих регулярных летних учений, сообщает "Ренхап" со ссылкой на военных чиновников.

По их данным, ракета была выпущена с корабля в Японском море 6 июля и пролетела менее 100 км.

Точный тип ракеты неизвестен, но чиновники считают, что данный тип ракеты уже был испытан ранее.

"Мы рассматриваем этот запуск как часть регулярных морских учений Севера", - цитирует агентство представителя Объединенного комитета начальников штабов полковник Ким Чон Нак.

"Мы внимательно следим за военными действиями Севера и поддерживаем жесткую позицию готовности", - добавил он.

Как сообщили военные, летние учения стартовали в начале июля. Обычно они продолжаются до августа.

Последнее известное крупное ракетное испытание Северной Кореи было проведено 14 апреля. Тогда Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что КНДР осуществила очередные пуски нескольких ракет в сторону Японского моря. По оценкам южнокорейских военных, снаряды, пуски которых продолжались в течение 40 минут, являются крылатыми ракетами класса поверхность - корабль.