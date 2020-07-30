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КНДР объявила об отсутствии случаев заражения COVID-19

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Председатель Президиума Верховного Народного Собрания КНДР Чве Рён Хэ посетил приграничный город Кэсон, закрытый из-за опасений распространения COVID-19.

Чхве Рен Хэ посетил Кэсон и проинспектировал чрезвычайные антивирусные мероприятия, проводимые в городе, сообщает ЦТАК.

По данным агентства, первый зампред Госсовета КНДР провел встречу с местными чиновниками и поручил им позаботиться о том, чтобы продовольствие и медикаменты были предоставлены нуждающимся жителям. Он также отметил, что дезинфекция и другие антивирусные меры должны строго выполняться.

В минувшие выходные Пхеньян сообщил о пересечении границы между Югом и Севером 24-летним мужчиной, который вернулся домой в пограничный город Кэсон с предполагаемыми симптомами коронавируса. После этого северокорейский лидер Ким Чен Ын заблокировал весь город и ввел чрезвычайное положение, чтобы предотвратить распространение вируса. По данным противоэпидемической организации, у человека, у которого подозревают коронавирус, были неопределенные результаты исследования, он помещен на строгий карантин.

Государственные СМИ КНДР в четверг сообщили, что в КНДР по-прежнему нет ни одного случая COVID-19.

"До сих пор в нашей стране нет ни одного случая новой коронавирусной инфекции", - говорится в статье Rodong Sinmun.

Остается неясным, означает ли это заявление, что тест на COVID-19 у вернувшегося "беглеца" показал отрицательный результат.

Ранее КНДР сообщала, что в стране не зафиксировано случаев COVID-19. Однако с конца января страна предприняла ряд мер по защите от распространения коронавируса.

КНДР коронавирус COVID-19

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