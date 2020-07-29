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Около 30 россиян эвакуировали из КНДР

Около 30 россиян эвакуировали из КНДР
На границе России и КНДР. Приморский край.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Посольство РФ в Пхеньяне в среду эвакуировало на родину 27 российских граждан, сообщила российская дипмиссия.

"29 июля из КНДР на родину вернулись 27 россиян. С учетом закрытых границ, сохраняющегося запрета на передвижение по территории КНДР и отмены международных авиарейсов решить задачу их эвакуации посольству было непросто", - говорится в сообщении дипмиссии, опубликованном на ее странице в фейсбуке.

В сообщении отмечается, что "благодаря вниманию со стороны корейских официальных лиц и большой помощи со стороны МИД Российской Федерации, ОАО "РЖД" и других российских ведомств и организаций это мероприятие удалось провести успешно и без сбоев".

Пандемия коронавируса

"Вначале регулярным рейсом корейских железных дорог наши граждане, среди которых 10 детей, добрались из Пхеньяна до пограничной станции Туманган, где была организована пересадка в российские пассажирские вагоны. На них наши соотечественники пересекли границу и прибыли на российскую пограничную станцию Хасан, затем они будут доставлены во Владивосток", - говорится в сообщении российской дипмиссии.

"После этого все, кроме жителей Приморского края, которые поедут домой, вылетят в свои родные места - в Москву, Воронеж, Рязань, Московскую, Тульскую, Челябинскую, Тамбовскую, Нижегородскую области", - отмечается в сообщении.

В нем также говорится, что "вернувшиеся из Кореи на родину россияне были предварительно неоднократно осмотрены врачами, проверены на предмет наличия заболеваний, прошли длительный карантин и имеют медицинские сертификаты, подтверждающие отсутствие у них коронавируса". "Тем не менее все они по прибытии домой еще раз пройдут обследование по месту жительства", - подчеркнули в российском посольстве.

Ранее в июле Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что в стране был выявлен первый случай подозрения на коронавирус. Это произошло в городе Кэсон на юге КНДР. Сообщалось, что у человека, у которого подозревают коронавирус, были неопределенные результаты исследования, он был помещен в строгий карантин.

Пхеньян Северная Корея Коронавирус

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