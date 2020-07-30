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Ситуация с коронавирусом в Байконуре улучшилась

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в казахстанском городе Байконур рядом с одноименным космодромом улучшилась, сообщил представитель госкорпорации "Роскосмос" в Казахстане Анатолий Красников.

"Сейчас там как раз работает дополнительный медперсонал, который был направлен из России и, соответственно, благодаря этому и грузу медицинскому сейчас ситуация идет в хорошем направлении, улучшается", - сказал Красников на брифинге в четверг.

Он отметил, что в Байконуре ситуация, "как и собственно по всей республике Казахстан, имеет определенные сложности".

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По его словам, руководство, "Роскосмос" и Федеральное медико-биологическое агентство вовремя сориентировались, было решено направить дополнительные бригады врачей, системы тестирования, аппараты ИВЛ и лекарства.

18 июня в администрации Байконура сообщили о первом случае смерти в городе пациента с коронавирусом.

В конце мая в Байконуре были частично сняты ограничения, введенные для борьбы с распространением COVID-19. Однако 23 июня в администрации сообщили о новой вспышке заболевания. На тот момент число заболевших в городе достигло 90 человек. 27 июня в городе были введены дополнительные ограничительные меры, в частности, возобновлен "домашний режим самоизоляции для всех жителей города независимо от возраста".

10 июля в город из России прибыл второй отряд специалистов Федерального медико-биологического агентства с аппаратами искусственной вентиляции легких и другим оборудованием. На тот момент на космодроме случаев заражения COVID-19 не было, в самом городе Байконур коронавирус был подтвержден у 113 человек.

Казахстан Байконур Роскосмос

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