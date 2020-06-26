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Вспышка коронавируса зафиксирована в городе Байконуре

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Режим ограничительных мероприятий на территории Байконура продлен до 5 июля, с субботы вводятся дополнительные ограничительные меры, сообщает администрация города.

Возобновлен домашний режим самоизоляции для всех жителей города независимо от возраста, продлен запрет на проведение массовых мероприятий. Не допускается передвижение лиц группами более трех человек, за исключением членов семьи, и передвижение несовершеннолетних без сопровождения взрослых.

В городе Байконур отмечается прирост заболевших. Если 18 июня региональное управление Федерального медико-биологического агентства России в Байконуре сообщало о 56 зарегистрированных случаях заболевания COVID-19, то 22 июня этот показатель вырос в 1,5 раза - до 90. К 26 июня в городе насчитывается уже 143 больных.

В "Роскосмосе" подчеркивают, что космодром "Байконур" продолжает функционировать несмотря на новую вспышку коронавируса в городе.

В мае глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявлял, что на Байконуре нет заболевших коронавирусом работников ракетно-космической отрасли.

Казахстан Байконур

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