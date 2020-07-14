30 больных коронавирусом умерли в Байконуре

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Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - 30 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в казахстанском городе Байконур, сообщил замруководителя российского Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Романов.

По его словам, за последние сутки там зарегистрировано 24 новых случая заражения COVID-19. "По состоянию на 14 июля, зарегистрировано 30 летальных случаев с подтвержденным диагнозом коронавируса", - приводит пресс-служба администрации города слова Романова, который принял участие в заседании оперативного штаба по ограничению распространения коронавируса на территории Байконура.

"Идет стабильный эпидемиологический процесс. ФМБА России контролирует ситуацию, которая складывается в Байконуре. Введение таких жестких мер, надеемся, позволит нам избежать резкого роста числа людей, нуждающихся в стационарном лечении", - сказал Романов.

В июне сообщалось, что в городе от коронавируса умер один человек.

Россия арендует у Казахстана комплекс "Байконур", в который входят город Байконур и космодром. В городе живет больше 76,5 тыс. человек, 60% из которых - граждане Казахстана, около 37% - граждане России. Глава администрации Байконура назначается указами президентов двух стран. В городе действуют российские органы власти, в том числе городская администрация, муниципальные предприятия, учреждения и силовые структуры.

Казахстан в Байконуре имеет спецпредставителя президента и представительства своих силовых структур.