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Экс-кандидат в президенты США умер от последствий коронавируса

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Бывший кандидат в президенты США от Республиканской партии Херман Кейн скончался от осложнений после заражения коронавирусом, сообщил в четверг представитель политика Дэн Калабрезе.

"Когда он впервые попал в больницу с диагнозом COVID-19, мы знали, что ему придется нелегко. У него начались проблемы с дыханием, и его доставили в больницу на карете скорой помощи. Мы все молились, чтобы лекарства ему помогли, но вскоре стало ясно, что ему придется бороться за свою жизнь", - говорится в сообщении представителя.

Ранее в июле сообщалось, что 74-летний политик подключен к аппарату ИВЛ.

В 2000 и в 2011 годах Кейн начинал президентские кампании, но затем оба раза довольно скоро выбывал из гонки. Во время кампании Трампа Кейн также был сопредседателем движения Black Voices for Trump (англ.: "Голоса темнокожих в поддержку Трампа").

Хроника 09 января – 30 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Херман Кейн США Дэн Калабрезе Коронавирус

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