МИД РФ назвал одиозной трактовку задержания россиян в Белоруссии

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - МИД РФ заявил, что "одиозная трактовка" белорусской стороной задержания 33 граждан России не выдерживает никакой критики.

"Попытка представить случившееся как внешнее вмешательство в дела республики вызывает, по меньшей мере, недоумение", - говорится в сообщении МИД, распространенном в четверг вечером.

На Смоленской площади подчеркнули, что "должен быть незамедлительно обеспечен доступ консульских сотрудников к нашим гражданам".

"На сегодня нам известно, что указанная группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимы документы, включая авиабилеты. Всю логистику на территории Белоруссии обеспечивала белорусская компания. По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс Минск-Стамбул и вынуждена была задержаться в Белоруссии в ожидании приобретения новых авиабилетов белорусской компанией", - пояснили в МИД, отметив, что в распоряжении белорусских властей, в том числе авиационных, "есть все необходимые документы для установления истины".

"Необходимо прекратить нагнетание ненужных, особенно в период президентских выборов, негативных эмоций. Рассчитываем на взвешенный объективный подход белорусской стороны к установлению всех обстоятельств случившегося в тесном взаимодействии с российской стороной", - подчеркивается в сообщении.

В свою очередь кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила в четверг, что власти "привязали" задержанных граждан России, которых называют боевиками ЧВК "Вагнера", к делу ее мужа - блогера Сергея Тихановского.

"Ситуация с боевиками очень страшная... Беда пришла откуда не ждали, хотя это было ожидаемо. Эту группировку привязали к Тихановскому", - заявила она избирателям на митинге в Минске. Тихановская также сказала, что не верит заявлениям белорусских властей о том, что задержанные россияне якобы готовили "революцию" в республике.

Следственный комитет Белоруссии ранее в четверг сообщил, что возбудил в отношении Сергея Тихановского ряд уголовных дел.

"Так, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Республики Беларусь по фактам совершения умышленных действий, направленных на возбуждение иной социальной вражды, призывов к совершению насильственно-агрессивных действий по отношению к сотрудникам правоохранительных органов", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, продолжили в СК, "в отношении Сергея Тихановского и иных лиц возбуждено уголовное дело по факту приготовления к массовым беспорядкам по ст.13 (приготовление к преступлению) ч.2 ст. 293 (участие в массовых беспорядках)".

Тихановский был задержан в конце мая на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской.