Тихановская назвала "страшной" ситуацию с "вагнеровцами" в Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что власти "привязали" задержанных граждан России, которых называют боевиками ЧВК "Вагнер", к делу ее мужа - блогера Сергея Тихановского.

"Ситуация с боевиками очень страшная... Беда пришла откуда не ждали, хотя это было ожидаемо. Эту группировку привязали к Тихановскому", - заявила Тихановская, выступая в четверг перед избирателями на митинге в Минске.

По ее словам, "когда вчера мы все узнали, что в Минске была задержана группировка боевиков, мы начали думать - к кому этих боевиков привяжут".

"В обед я узнала, что Сергею (Тихановскому - ИФ) переквалифицировали статью (обвинения - ИФ) на статью 293 - подготовка и активное участие в массовых беспорядках и привязали этих боевиков к его делу", - сообщила Тихановская.

Обращаясь к властям, кандидат в президенты заявила: "Вы ломаете судьбу человека, судьбу всех политзаключенных. Судьбу семей этих политзаключенных, судьбу всего народа".

По ее словам, от властей сейчас поступает информация, что "российские боевики из частных военных компаний бывали у нас часто и что они использовали Беларусь как перевалочную базу - я этого не знала".

"Если это так, то у меня вопрос: куда смотрели спецслужбы и почему подняли эту тему прямо перед выборами. С этими боевиками надо разбираться отдельно, а выборы пускай идут по закону. Никто не поверил, никто не поверит, что этих боевиков нам прислали именно к выборам", - уверена Тихановская.

Кандидат подчеркнула, что целью ее избирательной кампании является проведение честных президентских выборов. "Они (власти - ИФ) говорят о какой-то революции (как цели боевиков - ИФ)... Боже мой, какая революция? Мы хотим честных выборов", - заявила Тихановская.

Ранее в четверг в Следственном комитете Белоруссии сообщили, что 33 россиянина, которых задержали под Минском, проходят по делу о массовых беспорядках (статьи 13 и 293 белорусского УК), которое возбуждено в отношении оппозиционера Николая Статкевича и блогера Сергея Тихановского.

Дела против Тихановского

Белорусский СК в четверг также сообщил, что возбудил в отношении Тихановского ряд уголовных дел. "Так, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Республики Беларусь по фактам совершения умышленных действий, направленных на возбуждение иной социальной вражды, призывов к совершению насильственно-агрессивных действий по отношению к сотрудникам правоохранительных органов", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, продолжили в СК, "в отношении Сергея Тихановского и иных лиц возбуждено уголовное дело по факту приготовления к массовым беспорядкам по ст.13 (приготовление к преступлению) ч.2 ст. 293 (участие в массовых беспорядках)".

Тихановский был задержан в конце мая на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской.

Задержание "вагнеровцев" под Минском

33 предполагаемых "вагнеровца" - граждане РФ - были задержаны под Минском и на юге Белоруссии в ночь на 29 июля. Об этом сообщило белорусское государственное агентство БелТА. В публикации также отмечалось, что правоохранительные органы получили информацию о прибытии в Белоруссию более 200 человек для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

Вечером 29 июля президент Александр Лукашенко собрал срочное заседание Совбеза Белоруссии. Информацию о задержании там подтвердил глава КГБ Валерий Вакульчик. Лукашенко поручил Вакульчику обратиться в российские госорганы за разъяснением ситуации.

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, комментируя данную ситуацию, заявил журналистам, что задержанные россияне ехали транзитом через республику. Дипломат также сообщил, что, по предварительным данным, эти граждане являются сотрудниками ЧОП. Мезенцев подчеркнул, что Москва ждет от Минска доказательств обоснованности задержания граждан РФ.