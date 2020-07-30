Посол РФ не увидел оснований для задержания "вагнеровцев" под Минском

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что не видит реальных оснований для задержания 33 граждан РФ, которых белорусские власти считают боевиками частной военной компании (ЧВК) "Вагнер".

"Вели (задержанные - ИФ) себя вполне корректно, что даже чуть ли не шутливо стало претензией в адрес этих людей, что они не выпивают, как обычные туристы, почему-то находятся в камуфляжной форме. Мы не видим никаких других оснований, которые могут быть резонными в рамках уголовного кодекса и нормативной базы Республики Беларусь к тому, чтобы их задержали на 72 часа", - сказал Мезенцев в эфире телеканала НТВ.

Посол также посчитал безосновательными подозрения в отношении задержанных в намерении организовать массовые беспорядки в Белоруссии.

"Все эти разговоры о том, что они планировали участвовать в каких-то действиях или могли бы участвовать, должны иметь безусловную доказательную базу. С учетом той информации, которой мы располагаем, к этому нет просто никаких оснований", - сказал Мезенцев.

Он вновь повторил, что россияне оказались в санатории, где их задержали, из-за опоздания на самолет. По его данным, группа следовала в третью страну, чтобы заниматься охраной энергетических объектов.

"Это обычная коммерческая деятельность, они имеют право зарабатывать деньги, чтобы кормить свои семьи, и в этом нет ничего противоправного. Партнером для этих людей выступал гражданин Республики Беларусь, они имели заключенные трудовые контракты с одной из фирм, данными о которой посольство располагает", - отметил посол.

Он также обратил внимание, что "они пересекли границу, предъявив сотрудникам пограничной службы те документы, которые дают основания вести рабочую деятельность на территории республики".

В то же время посол выразил мнение, что инцидент с задержанием россиян под Минском не может поставить под сомнение отношения России и Белоруссии.

"Мы не имеем права ставить под сомнение двусторонние отношения, имеющие такую историю, такой потенциал. И конечно, мы не имеем права поставить миллионы россиян, белорусов в такую ситуацию какого-то осмысления нового этапа, которого нет и не может быть", - сказал он.

Комментируя прошедшую в четверг встречу с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем, Мезенцев сказал: "Сегодня был рабочий разговор, спокойный, выверенный, с попыткой каждого из собеседников быть предельно объективным. Понятно, защищая национальный интерес, но добиваясь результата и единого понимания. Насколько это было возможно, каждый определяет сам, но я считаю, что те вопросы, которые мы поставили перед белорусской стороной, они получат конкретное продолжение и адекватные ответы".

Накануне госагентство БелТА сообщило, что сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали под Минском 32 "боевика иностранной частной военной компании "Вагнер", еще один человек был задержан на юге страны. Вечером в среду эту информацию на срочном совещании Совета безопасности Белоруссии подтвердил глава КГБ Валерий Вакульчик.

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков ранее заявил, что сотрудники силовых структур ведут поиск около 200 боевиков, которые якобы находятся на территории страны.

Он также сообщил, что в отношении задержанных граждан России, которых белорусские власти считают причастными к ЧВК Вагнера, возбуждено уголовное дело по статье "подготовка терактов". Впоследствии в Следственном комитете Белоруссии заявили, что россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков в рамках уголовного дела в отношении оппозиционера Николая Статкевича и блогера Сергея Тихановского, которых белорусский ЦИК отказался зарегистрировать кандидатами в президенты.