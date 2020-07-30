В бельгийском Антверпене откроют "деревню по тестированию" на COVID-19

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Второй после Брюсселя город Бельгии, портовый Антверпен, переживающий острую вспышку эпидемии COVID-19, открывает со следующей недели "деревню по тестированию" на коронавирус, объявили в четверг местные власти.

Мощности этого специализированного лагеря по тестированию населения позволят отбирать для обработки до 4 тыс. образцов в день. Этот проект предназначен специально для людей, которые не проявляют симптомов заболевания. Вместе с тем городские власти предупреждают, что не стоит рассчитывать "пройти тест ради удовольствия".

Жители Антверпена - претенденты на тестирование - будут должны предварительно записаться на интернет-сайте, ответив на несколько вопросов. На основании ответов медики будут решать, допускать их или нет до тестов.

Цель этого предварительного этапа - выявить, принадлежат ли записавшиеся к группе риска, или тест им нужен, например, потому что они вернулись из отпускной поездки. Тест не бесплатный, но его стоимость может быть частично возмещена за счет медицинской страховки.

Ситуация с коронавирусом в Антверпене

Из-за существенного роста числа заражений коронавирусом в Антверпене на этой неделе был введен комендантский час с 23:30 до 6:00. Кроме того, в Антверпене и одноименной провинции ужесточены действующие по всей Бельгии ограничительные меры. Любое лицо старше 12 лет обязано носить маску во всех общественных местах, где невозможно соблюдать социальную дистанцию.

Кафе и рестораны должны закрываться к 23:00. Во всех точках общепита должна быть обеспечена безопасная дистанция между клиентами. Их координаты необходимо записывать и хранить в течение месяца.

Дистанционная работа обязательна, кроме случаев, когда ее невозможно организовать. Запрещены индивидуальные контактные виды спорта. Командный спорт разрешен только лицам до 18 лет.

Дополнительно введены строгие запреты на все коллективные мероприятия и праздники, закрыты все фитнес-центры.