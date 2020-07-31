Из 17,2 млн заразившихся СOVID-19 в мире умерли более 672 тыс. человек

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 8 утра пятницы по московскому времени достигло 17 241 298 человек, увеличившись за сутки на 212 143 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

На 8 утра четверга суточный прирост заболевших составлял 347 124.

Число умерших от связанных с вирусом заболеваний в мире достигло 672 072, рост за сутки - 5 061 против 7 934 в четверг. Вылечились почти 10,1 млн инфицированных.

Более 1 млн заразившихся с начала пандемии, по информации университета, зарегистрировано в США, Бразилии и Индии.

В Соединенных Штатах суммарно выявлен 4 494601 заболевший (рост за сутки - 67 619), скончались 152 062 (рост за сутки - 1 349), излечились 1,41 млн.

В Бразилии число инфицированных достигло 2 610 102 (рост за сутки - 57 837), умерли 91 263 (рост за стуки - 1 129), вылечились более 1,95 млн.

На третьем месте по количеству больных остается Индия. За сутки по данным Минздрава страны число больных выросло на 55 078 до 1 638 870, число летальных исходов достигло 35 747, выздоровели более 1,01 млн.

По числу умерших на третьем месте стоит Великобритания, где с начала пандемии жертвами коронавируса стали 46 084 человека, заразились 303 910.

К Великобритании по количеству летальных исходов вплотную приблизилась Мексика, где за сутки число жертв коронавируса выросло на 639 и достигло 46 тыс., инфицировано 416 179 человек.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 86,8 человек. В США на 1 млн населения скончались 469 человек, в Бразилии - 430, в Индии - 26, в Великобритании - 677, в Мексике - 356.