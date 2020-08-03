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Бывший король Испании уедет из страны на фоне финансового скандала

Бывший король Испании уедет из страны на фоне финансового скандала
Бывший король Испании Хуан Карлос I
Фото: АР/ТАСС

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Бывший король Испании Хуан Карлос I заявил, что намерен покинуть страну из-за разгорающегося финансового скандала.

Как сообщает Associated Press, об этом решении экс-монарх своему сыну, нынешнему королю Фелипе VI, объявил в письме. Текст документа публикует сайт королевской семьи. В сообщении королевской канцелярии не уточняется, в какую именно страну и когда уедет Хуан Карлос. Он назвал принятое решение добровольным, в то время как Филипе VI выразил отцу искреннее уважение и благодарность за такой шаг.

Хуан Карлос, который отрекся от престола в 2014 году, оказался в центре антикоррупционных расследований как на родине, так и в Швейцарии. AP напоминает, что ранее в этом году Верховный суд Испании начал расследование в отношении бывшего монарха. Параллельно проверку ведут и в Швейцарии. Бывшего короля заподозрили в том, что в 2008 году он получил около $76 млн евро (по другим данным - $100 млн) от ныне покойного короля Саудовской Аравии Абдаллы. Прокуратура выясняет, не связаны ли эти выплаты с контрактом на строительство скоростной железной дороги между Меккой и Мединой, который в 2011 году достался испанским компаниям.

Испанский дворец официально опроверг предположения, что нынешний король знал что-то о предполагаемых финансовых махинациях. Фелипе VI ранее отказался от наследования состояния отца, а также отменил стипендию, полагавшуюся бывшему монарху (около $228 тыс. в год).

Испания Хуан Карлос I Фелипе VI

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