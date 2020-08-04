Покинувший родину бывший король Испании уехал в Доминикану

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Отрекшийся в 2014 году от престола испанский король Хуан Карлос I, который накануне покинул родину на фоне коррупционного скандала, сейчас находится в Доминиканской Республике, сообщает во вторник газета La Vanguardia.

По ее информации, бывший монарх сначала на машине приехал из Испании в Португалию, а затем оттуда вылетел в Доминиканскую Республику, где он планирует провести несколько недель с семьей.

Накануне Хуан Карлос I проинформировал своего сына, нынешнего короля Испании Филиппа VI, о решении покинуть страну по причинам личного характера.

По данным испанского телевидения, такое решение последовало после публикации в Испании информации о причастности Хуана Карлоса к коррупционному скандалу, и предприняв такой шаг, отец просто решил дать сыну возможность работать в более спокойной обстановке.

Поводом для нынешнего скандала стала публикация о $100 млн, переведенных в 2008 году Саудовской Аравией в швейцарский банк Mirabaud на счет панамского фонда Lucum Foundation, бенефициаром которого был Хуан Карлос. Сейчас прокуратура Швейцарии пытается выяснить происхождение этих денег и возможные коррупционные схемы, стоявшие за переводом.