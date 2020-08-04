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Около 10 человек погибли в результате взрывов в порту Бейрута

Около 10 человек погибли в результате взрывов в порту Бейрута
Фото: Reuters

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Не менее 10 человек погибли в результате мощных взрывов, произошедших во вторник в Бейруте, сообщает Sky News со ссылкой на ливанские власти.

При этом многие СМИ отмечают, что число жертв, вероятно, будет увеличиваться. Как сообщает телеканал "Аль-Джазира", ссылаясь на главу минздрава Ливана Хамада Хассана, в результате трагического происшествия пострадали сотни людей.

Взрывы в бейрутском порту вызвали ударную волну, которая нанесла значительный ущерб, в частности в результате взрыва были разбиты окна в зданиях города.

Два мощных взрыва прогремели во вторник в районе порта Бейрута. На месте происшествия начался сильный пожар. В настоящее время там работают пожарные расчеты и медики, в том числе из ливанского Красного Креста.

По всем больницам Бейрута распространено оповещение быть готовыми к поступлению большого количества пострадавших.

Первоначально сообщалось, что трагическое происшествие произошло из-за пожара на складе пиротехники. Затем министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженное пиротехникой.

На кадрах пользователей соцсетей видно, как над местом происшествия поднимается огромное облако в виде гриба, при этом некоторые пользователи соцсетей сообщили, что офисным помещениям, в которых они находились в момент взрывов, был нанесен ущерб.

В результате взрывов здание посольства РФ в Бейруте получило незначительные повреждения - там были выбиты стекла. Об этом "Интерфаксу" рассказал пресс-атташе дипмиссии Дмитрий Лебедев.

Он также сообщил, что российские дипломаты "занимаются выяснением судьбы россиян", которые потенциально могли оказаться в районе взрывов. "У нас, по состоянию на сейчас, информации о погибших и пострадавших россиянах нет", - заявил Лебедев.

Взрывы в порту Бейрута

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Ливан Бейрут Хамад Хассан

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